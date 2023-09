Nagorno-Karabakh: Power (Usaid), servono occhi indipendenti, Usa valutano diverse opzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dalla direttrice dell'Usaid "tutto ciò aiuterà sicuramente il presidente e l'amministrazione a scegliere tra le opzioni prese in considerazione e adottare quella più adatta. Al momento si stanno valutando attivamente diverse opzioni", ha affermato Power. "Credo che i fondi stanziati dagli Stati Uniti per sostenere i bisogni umanitari saranno in grado di fornire un cambiamento positivo per queste persone", ha sottolineato la direttrice dell'Usaid parlando degli sfollati dal Nagorno-Karabakh. (Rum)