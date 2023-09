Fvg: assessore Ambiente, in autunno al via misurazioni benzene nell’aria a San Dorligo della Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà nell'autunno di quest'anno una campagna di misura della concentrazione di benzene nell'aria della durata di un anno, affidata all’Arpa regionale, per monitorare la qualità dell’aria nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, rispondendo oggi a un’interrogazione in Consiglio regionale in merito alle esalazioni provenienti dal sito di stoccaggio di idrocarburi presente nella zona. “Saranno effettuate eventuali valutazioni sperimentali sull'emissione di composto organico volatile totali mediante l'utilizzo di campionatori passivi del tipo Radiello all'interno dell'area del deposito”, ha spiegato Soccimarro, ricordando che già nel 2019 la Regione aveva finanziato con di 35 mila uno studio sul fenomeno e sugli interventi strutturali necessari a mitigarlo. “Gli esiti di questa campagna di monitoraggio – ha assicurato l’assessore - costituiranno la base per la pianificazione delle eventuali azioni mitigative da porre in essere nel contesto autorizzatorio vigente”. (Frt)