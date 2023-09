Pnrr: Gdf Milano e Comune Legnano firmano protocollo per la tutela dei fondi stanziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Legnano e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto, oggi, un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. L’accordo, firmato dal Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Generale di Brigata Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione al fine di operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle significative risorse, destinate al Comune di Legnano, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del PNRR. Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo, dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico. Tale finalità conferma il ruolo centrale svolto dalla Guardia di Finanza nel sistema di governance del PNRR, ove la stessa è chiamata ad intervenire prontamente, anche a fianco dei soggetti attuatori, al fine di approfondire ogni elemento indicativo di possibili sistemi di frode, per scongiurarne la realizzazione e neutralizzarne gli effetti. (segue) (Com)