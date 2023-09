Pnrr: Gdf Milano e Comune Legnano firmano protocollo per la tutela dei fondi stanziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal Generale Francesco Mazzotta “Il Comando Provinciale Milano, in virtù del ruolo affidato alla Guardia di Finanza nel sistema di governance del PNRR, è pronto a offrire la propria collaborazione al Comune di Legnano per garantire un concreto ed effettivo presidio di legalità a tutela delle risorse assegnate nell’ambito del Piano. Attraverso la collaborazione che prenderà avvio da oggi, saranno individuate soluzioni e percorsi omogenei ed efficaci in grado di far emergere fenomeni e possibili comportamenti anomali o illeciti che possano vanificare gli scopi dei programmi di finanziamento del PNRR accordati a beneficio del Comune di Legnano. A tal fine, è fondamentale valorizzare ogni utile elemento informativo disponibile e, in tale ottica, il protocollo d’intesa in parola permetterà di far affidamento su input informativi qualificati che garantiranno celerità negli interventi da parte del Reparto territorialmente competente, con la finalità di scongiurare che comportamenti fraudolenti arrechino danni irreversibili alla realizzazione di importanti progetti finanziati per il territorio. Saranno inoltre promosse anche delle iniziative formative volte a favorire la prevenzione delle condotte illecite attraverso l’individuazione di elementi di anomalia per l’inoltro di segnalazioni qualificate nonché l’attuazione delle previste azioni correttive da parte del Comune in qualità di soggetto attuatore”. “Le risorse del Pnrr e dei fondi strutturali dell’Unione Europea rappresentano un’occasione unica e imperdibile per lo sviluppo del nostro territorio – commenta il sindaco di Legnano Lorenzo Radice – per questo non possiamo permettere che la realizzazione di interventi a favore della comunità locale apra spiragli all’infiltrazione di condotte illecite. Teniamo a dare risalto a questo protocollo in una funzione di deterrenza: chi vuole lavorare a Legnano sa che deve farlo nel rispetto della legalità. Attraverso questo strumento apriamo anche la possibilità di una collaborazione orientata alla formazione del nostro personale su tematiche inerenti gli ambiti di competenza della Guardia di Finanza; un’opportunità di crescita per cui ringrazio particolarmente il Comando Provinciale di Milano e il Gruppo di Legnano”. (Com)