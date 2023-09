Ucraina: Medvedev, eventi recenti ci spingono sempre più verso confronto diretto con Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi recenti riguardanti l’Ucraina stanno spingendo la Russia sempre più in direzione di un confronto diretto con la Nato. Lo ha scritto sul proprio canale Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. L’ex presidente russo ha così commentato la fornitura di carri armati Usa Abrams a Kiev e l'invito al Parlamento del Canada di un veterano ucraino che combatté nella divisione delle SS "Galizia", un'unità militare di volontari creata dai nazisti in Ucraina occidentale nel 1943 e accusata di crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale. "Sembra che alla Russia venga lasciata sempre meno scelta se non un conflitto diretto con la Nato, che si è trasformato in un blocco apertamente nazista (...) Siamo pronti, anche se il risultato raggiunto avrà costi molto più seri per l'umanità rispetto a 1945", ha affermato Medvedev. (Rum)