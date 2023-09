Regno Unito: sterlina al valore minimo degli ultimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sterlina è calata oggi al valore minimo degli ultimi sei mesi rispetto al dollaro, mettendo la valuta britannica sulla buona strada per il suo mese peggiore dal cosiddetto "mini-budget" dello scorso anno varato dall'allora prima ministra Liz Truss. La sterlina è scesa del 3,4 per cento contro il dollaro questo mese e del 7,2 per cento da metà luglio, a causa delle crescenti preoccupazioni che i tassi di interesse, ora ai massimi da 15 anni per domare l'inflazione, possano portare l'economia del Regno Unito in recessione. (Rel)