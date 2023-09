Immobiliare: innovazione e servizi, Tiberiade holding e Green house lanciano "Saicon 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiberiade Holding Spa, con una consolidata esperienza nella gestione dei servizi immobiliari tramite la controllata Polimnia Res, e Green House Srl, da anni operativa nel Real Estate, hanno lanciato la joint venture “Saicon 2020”, per offrire competenze, soluzioni e strumenti digitali innovativi alla gestione di servizi di property e facility management per uffici, condomini, retail, hotel, servizi sanitari, il tutto monitorato attraverso una un’apposita piattaforma web. L’obiettivo a breve/medio termine del nuovo e qualificato player del settore è di gestire, solo a livello di condomini privati, oltre 2.000 edifici, corrispondenti a 5 milioni di metri quadri oltre che un consistente patrimonio in gestione nel terziario avanzato (sanitario, uffici, etc.). I servizi che Saicon 2020 è in grado di fornire spaziano dalla gestione condominiale a quella patrimoniale, amministrativa e tecnica dell’immobile con attenzione al facility energy ai servizi ausiliari alla persona (pulizie, reception, posta, gestione archivi e logistica, soluzioni di arredo intelligente e gestione del comfort ambientale). Il Cda è formato da Mario Cornegliani (Presidente), che vanta lunga esperienza imprenditoriale nel settore Real Estate; Valter Mainetti, AD di Sorgente Group e Presidente di Condotte 1880; Carlo Calì, Consigliere Delegato di Polimnia Res. Al Coo Pino Amadei, esperto in gestione di patrimoni immobiliari e servizi tecnologici connessi, è affidata la responsabilità operativa della Società. (segue) (Com)