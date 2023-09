Immobiliare: innovazione e servizi, Tiberiade holding e Green house lanciano "Saicon 2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’integrazione tecnologica e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale di cui si avvale Saicon 2020 rappresentano l’evoluzione del mondo del property e facility, a cui si uniscono lo sviluppo dei servizi energetici finalizzati al risparmio dei consumi, la massimizzazione della redditività immobiliare, i servizi alla persona e l’analisi e gestione dei comfort condominiali. Per presidiare innovazione e ricerca è stato costituito un “Comitato Tecnico Scientifico”, riunitosi per la prima volta presso la sede romana della Fondazione Sorgente Group all’Aventino. Il Comitato è presieduto dal professore Valter Mainetti in rappresentanza del Cda di Saicon 2020 con il supporto dell’ingegnere Carlo Petagna, presidente di Sorgente Sein ed è composto da esponenti del mondo universitario, della ricerca e dello sviluppo, tra i quali: Oliviero Tronconi, Ordinario di tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano; Andrea Ciaramella, associato di tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano ed esperto di Real Estate; Alessandro Neri, Prorettore Roma Tre con delega all’innovazione tecnologica e ordinario di telecomunicazioni dipartimento di ingegneria; Giovanni Bertucci, esperto di Ai applicata alla gestione dell’energia; Giorgia Farella, componente del direttivo Assoesco ed esperta in tecnologia applicata al risparmio energetico; Fabio Angelico, esperto in gestione di patrimoni immobiliari. (Com)