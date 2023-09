Slovacchia: Commissione Ue riceve terza richiesta di pagamento del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto la terza richiesta di pagamento del Pnrr della Slovacchia per un importo di 662 milioni di euro in sovvenzioni. La terza tranche di pagamenti, al netto del prefinanziamento, riguarda 21 tappe e 6 obiettivi. Si tratta di una serie di riforme trasformative volte a migliorare il quadro giuridico per la promozione delle energie rinnovabili, a incentivare la ristrutturazione ecologica degli edifici, a istituire un programma di decarbonizzazione dell'industria e a garantire un'applicazione più efficace delle norme vigenti in materia di protezione della natura. Le riforme comprendono anche la preparazione di una strategia per guidare la transizione digitale dell'economia, il lancio di nuovi bandi per rafforzare la cooperazione tra ricercatori accademici e aziende private e il miglioramento dell'accessibilità e della qualità del sistema educativo. "La richiesta di pagamento riguarda anche importanti investimenti per la creazione di nuovi Digital innovation hub e per garantire l'ecologizzazione della flotta di veicoli delle forze di polizia nazionali, dotandoli di veicoli elettrici e ibridi", si legge in una nota della Commissione Ue. Il piano complessivo della Slovacchia sarà finanziato con 6,4 miliardi di euro di sovvenzioni. La Commissione valuterà ora la richiesta e invierà al Comitato economico e finanziario del Consiglio la sua valutazione preliminare sul raggiungimento da parte della Slovacchia delle tappe e degli obiettivi richiesti per questo pagamento. (Beb)