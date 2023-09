Sicurezza alimentare: allarme della Lega araba sul deficit alimentare crescente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare è “parte integrante della sicurezza nazionale araba”, il che rende necessario affrontare il deficit crescente. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, nel suo discorso di apertura della riunione tra i ministri dell’Agricoltura dei Paesi membri, presso la sede del segretariato generale. Come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, la riunione ministeriale iniziata oggi al Cairo è stata convocata per discutere della questione della sicurezza alimentare nei Paesi arabi e dei finanziamenti necessari a garantirla, soprattutto alla luce di due eventi di portata globale che hanno causato ostacoli alle catene di approvvigionamento: l’emergenza sanitaria da Covid-19 e il conflitto in Ucraina. Dopo lo scoppio di quest’ultimo, in particolare, si è rivelato necessario correre ai ripari per affrontare una riduzione delle importazioni, in particolare di cereali e fertilizzanti. A tal proposito, Aboul Gheit ha passato in rassegna gli sforzi della Lega araba per tutelare la sicurezza alimentare dei Paesi membri, già oggetto di discussione al vertice di Algeri del 2022. (segue) (Res)