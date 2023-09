Sicurezza alimentare: allarme della Lega araba sul deficit alimentare crescente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, secondo il segretario generale, il deficit alimentare complessivo dei Paesi arabi ammonta a oltre 100 milioni di dollari. Una situazione, peraltro, aggravata dalla crescita demografica e dalla diminuzione della produttività dei suoli, in parte legata agli effetti del cambiamento climatico (come siccità e alluvioni). Pertanto, ha sottolineato Aboul Gheit, occorre affrontare con prontezza la situazione, suggerendo di organizzare periodicamente una “settimana araba della sicurezza alimentare”. Inoltre, il segretario generale ha esortato ad attivare un meccanismo di finanziamento all’interno della Lega araba, che preveda investimenti in progetti sostenibili, soprattutto nei settori dell’energia e dell’agroalimentare. Altrettanto importante, secondo Aboul Gheit, è trarre beneficio dall’attuale dibattito sulla riforma del sistema finanziario mondiale, mediante riforme che facilitino finanziamenti e prestiti a tasso ridotto per investire nell’agricoltura. (Res)