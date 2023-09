Roma: fino a 5 mila euro per una notte a Guidonia, caccia a ultime camere per Ryder cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquemila euro per dormire una notte a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Che diventano 20 mila se si vuole soggiornare dentro il raccordo anulare, nei quattro giorni della Ryder Cup. Alla periferia a est di Roma i prezzi sono schizzati alle stelle in vista dell'apertura dei campionati mondiali di golf il 29 settembre. Intanto sono iniziate le gare giovanili e soggiornare una notte, in un appartamento privato, a pochi chilometri dal campo che ospita il rinomato torneo di golf può costare fino a 5.400 euro. Al "Marco e Simone golf club" fino a domenica sono attesi circa mezzo milione di appassionati. Nel frattempo, sui principali siti di prenotazione per camere private e hotel, i prezzi medi per una notte oscillano da 300 a mille euro. A 10 chilometri dalla fermata Rebibbia della Metro B di Roma una casa privata con terrazzo e tre posti letto viene 5.400 euro a notte, pagamento anticipato e senza rimborso. Poco distante una "Villa for Ryder cup" di 80 metri quadri offre una camera matrimoniale a 2.295 euro a notte da pagare in anticipo. (segue) (Rer)