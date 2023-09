Ucraina: Zelensky presiede riunione di Stato maggiore , focus su situazione al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato oggi la prima riunione dello Stato maggiore dopo il suo ritorno dal suo viaggio all'estero che lo ha visto fare tappa negli Stati Uniti e in Canada all'estero. E' quanto ha reso noto lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram. Durante la riunione, il comandante delle Forze armate ucraine, Valerij Zaluzhnyj, e il direttore dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, hanno riferito sulla situazione al fronte e sui piani della Russia. Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha parlato delle forniture necessarie alle truppe nazionali. Inoltre, il ministro dell'Industria strategica ucraina, Oleksandr Kamyshin, ha preparato un ampio rapporto sulle misure adottate dal dicastero per aumentare la propria produzione di armi, in particolare dei droni, Infine il direttore del Servizio di intelligence straniero (Svr), Oleksandr Litvinenko, ha parlato sulle prospettive per lo sviluppo del complesso militare-industriale russo. (Rum)