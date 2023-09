Roma: Roscioli (Federalberghi), tutto esaurito in alberghi in città e provincia per Ryder Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma in occasione della Ryder Cup le strutture alberghiere della Capitale hanno registrato il tutto esaurito e anche le strutture che normalmente non sono piene, come quelle in provincia di Roma, questa settimana lo sono. Lo ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, interpellato da "Agenzia Nova". "Certo, in occasione della Ryder Cup, c'è stato il tutto esaurito - ha spiegato -. Il periodo è buono e Roma è sempre stata piena a fine settembre, da questo punto di vista non c'è un grande incremento di presenze. Però - ha aggiunto -, quando c'è un evento così importante, le presenze si espandono a macchia d'olio e anche le strutture che normalmente non sono piene, adesso registrano il tutto esaurito". (Rer)