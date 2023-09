Roma: Brocchi (Assoturismo), con Ryder cup molti lavoratori, pieno extralusso ma anche altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Ryder cup, il torneo di golf che prenderà il via venerdì, a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, le strutture extra alberghiere classiche e gli hotel inferiori alle quattro stelle "hanno registrato il tutto esaurito perché ci sono tanti lavoratori arrivati in occasione della manifestazione". Lo ha detto il direttore di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi, interpellato da “Agenzia Nova”. "Nella zona dell'hinterland, a Guidonia, le strutture di lusso sono tutte piene ma anche l'extra alberghiero classico, e gli hotel inferiori alle quattro stelle, registrano il tutto esaurito perché ci sono tanti lavoratori arrivati in occasione della manifestazione. Per il torneo sono state create tante strutture, anche intorno all'impianto, e molti lavoratori che abitano a chilometri dall'evento hanno preferito alloggiare in zona, portando molto indotto sia a Guidonia che a Roma - ha spiegato Brocchi -. Inoltre, per il torneo si sono mosse anche le aziende romane che si occupano di altri servizi, ad esempio i food truck, a dimostrazione che si è mossa l'economia di diversi settori, nonostante la Ryder Cup sia un evento di nicchia, che muove soprattutto turismo di lusso". (segue) (Rer)