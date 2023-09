Napolitano: applausi in piazza all'uscita del feretro da Montecitorio sulle note dell'Inno d'Italia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- È stata accolta con un lungo applauso della folla in piazza l’uscita del feretro del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, da palazzo Montecitorio. Assembrati alle transenne intorno a piazza Colonna, molte persone hanno filmato il momento con il cellulare. Quelli più anziani, invece, hanno osservato la chiusura della cerimonia funebre dal maxischermo. In piazza, dopo qualche ora di silenzio, per seguire le celebrazioni, è sta riprendend il parlottio: i cittadini accorsi, per l'ultimo saluto, stanno commentando la mattinata appena conclusa. All’uscita del feretro, avvolto nella bandiera del tricolore italiano, è stato suonato l'Inno d’Italia dalle bande musicali delle forze armate. E lentamente i curiosi accorsi stanno ritornando verso le proprie abitazioni, più tardi verrà ripristinata la consueta viabilità. (Rin)