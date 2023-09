Speciale energia: Ue, Bei approva finanziamento da 1,7 miliardi per impianti fotovoltaici, progetti anche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione, spiega il comunicato della Commissione Ue, ha una struttura di finanziamento di progetto a lungo termine che prevede la firma di diversi prestiti, ai quali le istituzioni finanziarie potranno partecipare nell'ambito del finanziamento quadro. Il primo prestito nell'ambito di questo finanziamento è stato firmato per un importo totale di 278 milioni di euro per la costruzione di impianti fotovoltaici con una capacità totale di circa 1,08 GW. "Questo importante accordo è una grande dimostrazione della capacità di InvestEu di sostenere in modo significativo la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica e l'indipendenza energetica. È una buona notizia sia per il clima che per la nostra economia: non solo contribuirà ad alimentare milioni di famiglie con energia pulita, ma creerà anche migliaia di posti di lavoro nella fase di costruzione nelle regioni interessate", ha dichiarato il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni. (Beb)