Speciale energia: Sudafrica, inondazioni, Eskom sospende interruzioni di corrente programmate

- Le interruzioni di corrente previste in alcune parti del Sudafrica sono state sospese a causa delle forti inondazioni che hanno causato ingenti danni nelle province del Capo occidentale e del Capo orientale durante il fine settimana. Le inondazioni hanno causato "danni diffusi alle infrastrutture elettriche", ha riferito in una nota l'azienda statale di distribuzione dell'energia elettrica Eskom, annunciando pertanto che nelle due province colpite la riduzione dei carichi "sarà sospesa con effetto immediato". Eskom ha aggiunto che lo scopo della sospensione è quello di favorire il ripristino sicuro delle forniture elettriche, mentre la riduzione del carico continuerà nelle aree non colpite dalle inondazioni. Nonostante sia l’economia più sviluppata dell’Africa, il Sudafrica ha sperimentato una riduzione del carico – o una serie organizzata di blackout continui – negli ultimi 15 anni. Le interruzioni di corrente sono necessarie perché il sistema non è in grado di far fronte alla domanda di energia. (Res)