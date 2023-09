Speciale energia: Valentini (Mimit), con transizione 5.0 risorse a imprese per 4-6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Transizione 4.0, che diventa 5.0, è l'obiettivo principale del Mimit. Una parte delle risorse che derivano da Repower Eu e altri fondi europei li metteremo sulla transizione, si parla di 4-6 miliardi. Transizione 4.0 ha avuto grande successo e dobbiamo continuare". Lo ha detto il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, all'inaugurazione del Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. "Una parte delle risorse - ha aggiunto - sarà anche destinato alla produzione da fonti rinnovabili di energia destinato all'autoconsumo". Per quanto riguarda il sistema Ets per la compensazione della CO2, ha precisato, "abbiamo contezza che c'è un problema di speculazione, ma la questione va risolta in un contesto europeo. Sarà un grande problema anche l'introduzione del Cbam il meccanismo di dazi compensativi alla frontiera perché non c'è ancora un sistema di misurazione condiviso a livello mondiale e quindi un equilbrio è molto difficile". A proposito del fabbisogno di gas, Valentini ha ricordato che "un anno fa abbiamo dovuto operare una diversificazione per 30 mld di metri cubi circa in un anno, tutti pensavano che non ce l'avremmo fatta e invece ci siamo riusciti. Però oggi il sistema è ancora più delicato perchè puo insorgere un problema da qualsiasi io parte del mondo. Ci vuole ancora un buffer, una camera di compensazione per attutire l'impatto sulle imprese e i cittadini meno abbienti: su questo il governo è d'accordo, occorre mettersi d'accordo con i grandi produttori nazionali come avvenuto l'anno scorso". Valentini, nel corso del suo intervento, ha anche ribadito la convizione che "la sostenibilità ambientale non può esistere senza la sostenibilità economica". In questo occorre dunque evitare le "fughe in avanti" che sono un "errore". In particolare come Europa, "dobbiamo scoprire le tecnologie, i processi, l attraverso le quali riusciamo a risolvere i problemi ambientali, non ci possiamo fermare. Se siamo in grado di mostrare innovazione, prodotti più belli, attrattivi ed ecologici ci portiamo dietro il resto del mondo". (Rin)