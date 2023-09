Speciale energia: Germania, il presidente degli industriali attacca il governo su clima ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, ha attaccato il governo federale per la sua politica in materia di clima ed energia. Al Congresso sul clima del Bdi, in corso nelle giornate di ieri e oggi 26 settembre a Berlino, Russwurm ha dichiarato che, “in sempre più” impianti della Germania “le luci vengono letteralmente spente”. A causa delle decisioni dell'esecutivo federale su energia e ambiente, ha quindi avvertito il presidente del Bdi, “sono in gioco parti significative della produzione industriale tedesca”. A ogni modo, l’industria è determinata a raggiungere gli obiettivi di protezione del clima, più velocemente e non più lentamente. Tuttavia, come evidenziato da Russwurm, “non intendiamo finire nel dimenticatoio o, per dirla più chiaramente, affondare perché perdiamo competitività e non abbiamo basi affidabili per la pianificazione”. Il riferimento è alla divisione nella maggioranza su cui si regge il governo del cancelliere Olaf Scholz in merito all'introduzione in Germania entro il 2030 di un prezzo agevolato per l'elettricità a uso industriale. Presentato a maggio scorso dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponente dei Verdi, il progetto vede favorevoli i gruppi parlamentari degli ecologisti e del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Tuttavia, sia Scholz, che milita in questa formazione, sia il ministro delle Finanze Christian Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), sono contrari. (Geb)