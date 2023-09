Speciale energia: Decreto energia, Pichetto, sostiene imprese e cittadini in congiuntura economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto Energia, il governo rinnova la sua azione a sostegno di famiglie e imprese nella difficile congiuntura economica", afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Attraverso misure di contenimento del prezzo del gas e con la conferma dei bonus sociali energetici, l’esecutivo si conferma concretamente al fianco delle fasce più deboli e delle imprese. Particolare rilevanza - aggiunge Pichetto - assume in questo senso una norma promossa dal ministero per rendere conforme la normativa vigente al quadro comunitario in termini di sostegno alle imprese energivore, quelle con un consumo di energia elettrica superiore al gigawatt. Parliamo di quattromila aziende per 116 settori industriali operanti nella manifattura, dalle cartiere alla lavorazione del vetro, che avrebbero avuto un evidente contraccolpo dalla mancanza delle misure di agevolazione", conclude. (Rin)