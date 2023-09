Speciale energia: Cina-Nepal, visita premier Dahal, discusso rafforzamento cooperazione economica ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Nepal promuoveranno ulteriormente la cooperazione nel settore dell'energia, in particolare lo sviluppo dell'energia idroelettrica e delle linee di trasmissione transfrontaliere e delle relative sottostazioni. I due Paesi continueranno a lavorare alla finalizzazione del Piano di cooperazione per l'Energia Elettrica Cina-Nepal convocando al più presto la seconda riunione del meccanismo di attuazione congiunta. Dahal ha anche discusso l’avvio della costruzione della linea di trasmissione di energia transfrontaliera 220 KV Jilong/Keyrung-Rasuwagadhi-Chilime il prima possibile. I due Paesi puntano a rafforzare la cooperazione nei settori dell'energia idroelettrica, dell'energia eolica, dell'energia solare, dell'energia da biomassa e dell'energia a idrogeno. Nella nota, Pechino ha riferito di aver accolto positivamente la richiesta avanzata dal lato nepalese di fornire energia elettrica dalla Regione autonoma del Tibet per elettrificare i villaggi remoti del Nepal settentrionale, prendendo in considerazione la fornitura di attrezzature o tecnologia a condizioni commerciali complessive. (Cip)