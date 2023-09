Speciale energia: Arabia Saudita, programma nucleare aderirà a standard internazionali di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita si impegna a far aderire il proprio programma per la produzione di energia nucleare al quadro completo degli standard internazionali di sicurezza, attuando i principi di trasparenza e affidabilità. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, alla 67ma conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), come riferito dal quotidiano “Arab News”. Il ministro, inoltre, ha sottolineato che il Regno si sta adoperando per sviluppare “usi pacifici dell’energia nucleare in vari settori, in stretta cooperazione con l’Aiea, in conformità con le migliori pratiche ed esperienze internazionali”. Nel piano di Riad, ha aggiunto il ministro, c’è il Progetto nazionale per l’energia atomica, che prevede la costruzione della prima centrale nucleare nel Paese. “Il Regno ha recentemente preso la decisione di revocare il suo Protocollo sulle piccole quantità e di passare all'attuazione di un accordo globale di sicurezza a tutto campo”, ha spiegato il ministro. Riad, inoltre, si sta attivando per stabilire un “centro di cooperazione regionale”, in coordinamento con l’Aiea, per rafforzare le proprie competenze in materia di emergenze nucleari. Abdulaziz, quindi, ha sottolineato l’importanza di arginare la proliferazione nucleare in Medio Oriente, stabilendovi, mediante una risoluzione Onu, un’area senza armi atomiche. (Res)