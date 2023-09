Napolitano: feretro lascia Montecitorio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il feretro del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato trasportato dalla sala dei ministri della Camera, dove è rimasto durante i funerali di Stato laici, verso l’uscita di palazzo Montecitorio, seguito in corteo dalle autorità. Giunto all’ingresso principale, la salma - accolta dall'esecuzione dell'inno nazionale - è stata posizionata all’interno del carro funebre, a piazza Montecitorio. In precedenza, al termine della cerimonia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il segretario generale del Quirinale, ed i familiari del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, tra cui la moglie Clio ed i figli Giulio e Giovanni, avevano lasciato l’emiciclo, seguiti dai capi di Stato e di governo esteri, dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dalla presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, con i rispettivi accompagnatori e segretari generali, per sostare in Transatlantico, in attesa dell’uscita del feretro di Napolitano appunto dalla sala dei ministri. (Res)