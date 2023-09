Kosovo: attacco contro polizia a Banjska, tre aggressori uccisi e cinque arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa seguita a una riunione del Consiglio di sicurezza del Paese dopo gli eventi di stamane, Kurti ha detto che il gruppo è composto da “professionisti – militari o agenti di polizia – che sono sotto l’assedio delle nostre forze dell’ordine e che esorto alla resa”. Il capo del governo di Pristina ha esibito foto dell’area che mostrano uomini in assetto militare e a volto coperto nei pressi del monastero serbo ortodosso di Banjska. “Le autorità di sicurezza e la magistratura indagheranno per capire chi sono questi uomini in uniforme che, come si può vedere, in aggiunta alle jeep hanno anche un mezzo corazzato”, ha segnalato Kurti. In un messaggio su Facebook questa mattina, il premier ha qualificato l’attacco alle forze dell’ordine come “criminale e terroristico”. Ha inoltre esplicitamente accusato la Serbia di celarsi dietro l’accaduto. “Il crimine organizzato, con il sostegno politico, finanziario e logistico di Belgrado, sta attaccando il nostro Stato. In questa lotta, difendiamo e applichiamo la legge, proteggiamo e preserviamo i cittadini di un Kosovo indipendente”, ha aggiunto Kurti. (segue) (Alt)