Kosovo: attacco contro polizia a Banjska, tre aggressori uccisi e cinque arrestati (3)

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha parlato di un attacco “pianificato, orchestrato ed eseguito da gang criminali serbe” che costituisce “un attacco alla legge e all’ordine nel nord del Paese”. Questi episodi “testimoniano ancora una volta che i gruppi criminali organizzati dalla Serbia mirano a destabilizzare il Kosovo e la regione”. Questi sono “attacchi contro la sovranità” del Kosovo, ha aggiunto Osmani. “Mi aspetto che i nostri alleati sostengano il Kosovo nel suo sforzo per stabilire l’ordine e preservare la sovranità in ogni parte del Paese”, si legge ancora in un messaggio su Facebook del capo dello Stato. Su X (ex Twitter), il capo di gabinetto della presidente, Blerim Vela, ha attribuito la responsabilità agli “uomini verdi” della Serbia, penetrati “per 15 chilometri nel territorio del Kosovo (Banjska)”. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, “ha fatto ricorso a un’aggressione senza precedenti contro il Kosovo. Fallirà”, ha proseguito Vela. (segue) (Alt)