Kosovo: attacco contro polizia a Banjska, tre aggressori uccisi e cinque arrestati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell ha dichiarato che l’Ue condanna “nei termini più forti possibili” l’orribile attacco. Tutti i fatti che lo riguardano “devono essere chiariti e i responsabili devono affrontare la giustizia”, ha aggiunto Borrell. L’Alto rappresentante ha detto anche che “vite innocenti sono in pericolo” a causa delle ostilità nei dintorni del monastero ortodosso di Banjska. “Questi attacchi devono finire”, ha dichiarato. Gli ha fatto eco l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, affermando che “la violenza in ogni forma è assolutamente inaccettabile”. “Tutti devono tornare immediatamente al dialogo”, ha aggiunto Lajcak. La missione a guida della Nato in Kosovo (Kfor) ha anch’essa condannato fermamente l’attacco contro la polizia kosovara e ha riferito di monitorare da vicino la situazione a Banjska. “Le truppe Kfor sono presenti nell’area e sono pronte a reagire se necessario”, afferma una nota della missione. “La polizia del Kosovo, in qualità di prima forza di intervento, ha la responsabilità primaria per la gestione dell’accaduto. Il comandante della Kfor è in stretto e costante contatto con tutte le parti internazionali coinvolte, inclusi l’Unione europea, il capo di Stato maggiore delle forze armate serbe e le istituzioni del Kosovo, e sta lavorando intensamente per trovare una soluzione”, prosegue la dichiarazione. (Alt)