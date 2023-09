© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Kosovo-Serbia: la sparatoria avvenuta ieri a Banjska, che ha provocato la morte di quattro persone, riaccende nuovamente la tensione nel nord del Kosovo, fra reciproci scambi di accuse fra le autorità di Pristina e Belgrado. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18:30.- Spagna: il leader del Partito popolare Alberto Nunes Feijoo si presenterà domani al Congresso per tentare di ottenere ufficialmente la fiducia ma con scarse probabilità di successo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Francia-Niger: dopo mesi di aspre tensioni seguite al colpo di Stato del 26 luglio, il presidente Emmanuel Macron annuncia il ritorno in patria dell'ambasciatore Sylvain Itté e il ritiro delle truppe francesi dal Paese del Sahel entro la fine dell'anno. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Infrastrutture: da Teas e Blue & Raman, i cavi Internet sottomarini che collegheranno l’India e l’Europa, passando per il “Nuovo Medio Oriente” di Israele e i Paesi del Golfo. Il punto sulla sicurezza delle connessioni. Lancio intorno alle 14.- Governo: convocata per oggi pomeriggio alle 16 la riunione del Consiglio dei ministri che prevede “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali”. Copertura dell’evento. Lanci a partire dalle ore 17.- Milano: oggi cerimonia di inaugurazione della quinta corsia dell’autostrada A8 “Milano-Laghi” tra Milano Nord e Lainate. All’evento sono presenti, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la presidente di Autostrade per l’Italia Elisabetta Oliveri e l’amministratore delegato Roberto Tomasi. Copertura dell'evento. Lanci a partire dalle ore 15:30.- Roma: la Camera di commercio e Banca d'Italia presentano il rapporto sull'economia urbana negli anni duemila. Copertura anche multimediale e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16:30. (Res)