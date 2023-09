Kosovo: si riaccende la violenza nel nord, Pristina e Belgrado alzano i toni e si accusano a vicenda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E rappresentanti della comunità internazionale sono intervenuti fin da domenica per condannare la violenza ed esprimere preoccupazione per il rischio che il dialogo e la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina subiscano una battuta d’arresto o addirittura facciano passi indietro. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell ha dichiarato che l’Ue condanna “nei termini più forti possibili” l’orribile attacco di domenica mattina. Tutti i fatti che lo riguardano “devono essere chiariti e i responsabili devono affrontare la giustizia”, ha aggiunto Borrell. Gli ha fatto eco l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, affermando che “la violenza in ogni forma è assolutamente inaccettabile”. “Tutti devono tornare immediatamente al dialogo”, ha aggiunto Lajcak. Anche la missione a guida della Nato in Kosovo (Kfor) ha condannato fermamente l’attacco contro la polizia kosovara e ha riferito di monitorare da vicino la situazione a Banjska. Gli Stati Uniti hanno condannato le violenze coordinate contro la polizia del Kosovo per il tramite del segretario di Stato Antony Blinken, secondo cui “gli autori devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni attraverso un processo investigativo trasparente”. “Chiediamo ai governi del Kosovo e della Serbia di astenersi da qualsiasi azione o retorica che possa infiammare ulteriormente le tensioni e di lavorare immediatamente, in coordinamento con i partner internazionali, per smorzare la situazione, garantire la sicurezza e lo stato di diritto, e tornare al dialogo facilitato dall'Ue”, ha detto Blinken. (segue) (Alt)