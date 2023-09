Napoli: Piccirillo (commercialisti), giovani in prima linea per approccio positivo a mondo professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della previdenza sociale i commercialisti "sono da sempre in prima linea". E' quanto evidenziato da Vincenzo Piccirillo, presidente dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli nel corso del convegno “Unione obiettivo previdenza” svoltosi a Napoli presso la sede dell’ordine dei commercialisti partenopei, presieduto da Eraldo Turi. "Questo evento, realizzato proprio per i giovani commercialisti, per agevolarli nel percorso intrapreso come professionisti, è una prima risposta alle tante criticità legate al fatto che l’Italia è un Paese che invecchia sempre più. I giovani devono rimboccarsi le maniche per far sì che ci sia un approccio più positivo al mondo del lavoro in grado di superare il gap generazionale”, ha aggiunto Piccirillo. “La cassa dottori commercialisti è l’assicurazione che noi abbiamo come giovani professionisti rispetto al futuro che ci troveremo a vivere da qui a qualche tempo, quindi è importante innestare una cultura previdenziale che sia pronta e capace rispetto a quelle che possono essere le opportunità offerte. Perché la Cassa non fa soltanto previdenza ma fa anche assistenza", ha rimarcato Piccirillo. (segue) (Ren)