Napoli: Piccirillo (commercialisti), giovani in prima linea per approccio positivo a mondo professioni (2)

- Sulla crisi di vocazione dei giovani professionisti si è espressa Maria Caputo, segretario dell’Odcec Napoli: “Il tema della previdenza tocca tutti i settori e il governo centrale è impegnato prioritariamente su questo fronte. Anche noi facciamo la nostra parte per la nostra categoria, per avvicinare i giovani alla nostra professione. Esiste un problema di vocazione per la libera professione in generale e il tema di una buona previdenza e assistenza può incentivare la partecipazione di nuove leve”. Sulla stessa lunghezza d’onda Luigi Passante, vicepresidente Ugdcec Napoli: “L’obiettivo è quello di offrire ai giovani quelli che sono gli strumenti che hanno a disposizione. E’ vero - ha detto Passante - che la pensione la immaginiamo lontana, data la giovane età, e riguarderà la fine della nostra carriera. Ma se oggi vengono fatte scelte in maniera ponderata, grazie alla conoscenza degli strumenti che noi offriamo, il risultato potrà essere più che positivo e vicino a quello che ci si attende”. Secondo Salvatore Palma, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dottori commercialisti, “attraverso la divulgazione della Cassa in quanto ente, in quanto strumento di assistenza e accompagnamento al professionista è possibile rendere attrattiva la professione". "La cassa intesa non solo nell’assistenza tipicamente e tradizionalmente concepita ma addirittura protagonista dello sviluppo professionale. Noi facciamo divulgazione presso le scuole e inoltre abbiamo lanciato un progetto pilota l’anno scorso con l’università La Sapienza e quest’anno con la Federico II”, ha detto Palma. Al termine del convegno è stata consegnata una targa alla famiglia di Dino Causa, delegato della Cassa dell’ordine di Napoli, che ha dedicato la sua vita professionale a questo delicato incarico con grande competenza e umanità, scomparso di recente all’età di 63 anni. (Ren)