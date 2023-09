Napolitano: La Russa, protagonista di nostra storia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi rendiamo l’ultimo saluto a un protagonista della nostra storia repubblicana quale è stato il presidente emerito Giorgio Napolitano. Entrato in Parlamento il 25 giugno del 1953, ha ricoperto tutti i più prestigiosi ruoli istituzionali della nostra Repubblica". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'Aula della Camera in occasione delle esequie di Stato con commemorazione solenne del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. "In questi giorni sono state numerose le autorità, a partire dal presidente Mattarella, che si sono recate alla camera ardente allestita in Senato, così come sono stati tantissimi le presenze degli italiani che hanno voluto dedicargli un ultimo saluto. Ho personalmente potuto registrare un segno tangibile di affetto e ammirazione, reso ancora più solenne dalla storica visita di Papa Francesco - che ringrazio - e che non ha precedenti in Senato", ha aggiunto. (Rin)