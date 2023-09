Grecia: ministero Crisi climatica, inviati 34,2 milioni di euro a persone colpite da inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi circa 6 mila persone colpite dalle inondazioni che si sono verificate in Grecia nelle ultime settimane, in particolare nella regione della Tessaglia, hanno già ricevuto aiuti economici dal governo, per un totale di 34,2 milioni di euro. Lo ha reso noto il ministero della Crisi climatica e della Protezione civile, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal dicastero ellenico sono stati erogati 8,6 milioni di euro a 1,6 mila cittadini per il trattamento di bisogni primari e per interventi di riparazione o sostituzione di elettrodomestici. (Gra)