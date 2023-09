Azerbaigian-Armenia: Erdogan, Erevan mostri volontà di normalizzare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si aspetta che l’Armenia dimostri una forte volontà di normalizzare le relazioni con l'Azerbaigian. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando alla stampa turca mentre tornava dal Nakhchivan, exclave azerbaigiana situata fra Armenia, Iran e Turchia. "Non vediamo alcun problema che non possa essere risolto se si rispettano l'integrità territoriale, la sovranità e i diritti di vicinato dell'Azerbaigian. Garantire progressi nel processo di pace fra Azerbaigian e Armenia contribuirà notevolmente alla normalizzazione del contesto regionale. Continueremo a lavorare insieme all'Azerbaigian per stabilire stabilità, pace e prosperità nel Caucaso meridionale", ha affermato Erdogan.(Tua)