Napolitano: La Russa, ha sempre rivendicato con orgoglio propria storia politica

- "Il presidente Napolitano ha sempre rivendicato - con orgoglio - la propria storia politica, le proprie radici, i valori in cui ha creduto. Come ho ricordato in Aula, in occasione dei suoi 70 anni di attività parlamentare, Giorgio Napolitano è stato testimone di una cultura che si fa politica e di una cultura politica che si fa istituzione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'Aula della Camera in occasione delle esequie di Stato con commemorazione solenne del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Da capo dello Stato ha guidato la nazione, riconoscendosi in quei valori che sono le fondamenta della nostra Carta costituzionale", ha aggiunto. (Rin)