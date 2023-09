Credito: accordo Intesa Sanpaolo - Confartigianato per sostenere aziende in transizione sostenibile e digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento utile è il questionario Esg sviluppato da Intesa Sanpaolo, che consentirà alle aziende di aumentare la propria consapevolezza su tematiche di sostenibilità ambientale, di valorizzare gli impegni assunti in materia Esg e di comunicare i risultati raggiunti agli stakeholder di mercato. La presenza in molte città italiane di Laboratori Esg di Intesa Sanpaolo e la collaborazione con Digit’Ed alimenta inoltre nuove soluzioni formative, come il recente focus “Filiere Sostenibili” nell’ambito del programma “Sviluppo Filiere” dedicato al miglioramento del profilo di sostenibilità dei capofiliera e delle filiere per favorire un circolo virtuoso in cui ogni impresa, grazie al proprio impegno, contribuisca a migliorare l’intera filiera. “L’addendum all’accordo che Confartigianato ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo – sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato – conferma il costante e proficuo dialogo tra le due realtà, a vantaggio delle esigenze delle micro e piccole imprese. In particolare, in questa fase di elevati interessi e alti costi dell’energia, abbiamo ritenuto fondamentale introdurre misure per favorire l’accesso al credito delle aziende nostre associate, con iniziative che valorizzano le filiere e premiano gli investimenti orientati alla sostenibilità. Tutto questo senza dimenticare la formazione continua su tali ambiti di estrema attualità”. Sul fronte delle iniziative creditizie, la prima banca in Italia mette a disposizione finanziamenti S-Loan Cer- rivolta alle società di capitali, e l’offerta Cer rivolta alle società di persone, entrambe abbinabili a finanziamenti fino a 20 anni e per un importo che può arrivare fino al 100 per cento dell’investimento. Per le società di capitali con fatturato non superiore ai 500 milioni può essere attivata la garanzia Sace Green con copertura fino all’80 per cento dell’investimento. (Com)