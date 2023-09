Napolitano: La Russa, grato per suo impegno su celebrazioni 150 anni Unità d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Durante il mio passato incarico di ministro della Difesa ho avuto l’onore di lavorare per più anni a stretto contatto con il presidente Napolitano. La mia stima verso di lui si è rafforzata per il suo operato di profonda attenzione verso le nostre Forze armate e verso il ruolo fondamentale che queste svolgono per la difesa e la sicurezza della nazione e dei cittadini". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'Aula della Camera in occasione delle esequie di Stato con commemorazione solenne del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Al presidente Napolitano sarò inoltre sempre grato per l’impegno e la dedizione che volle dedicare alle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, contribuendo così a rafforzare il senso di appartenenza, l’amore verso la nostra Patria e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e identitario", ha aggiunto.(Rin)