Napolitano: La Russa, suo ricordo vivrà in qualcosa più grande di noi

- "Alla signora Clio, ai figli e a tutti i familiari del presidente emerito desidero rinnovare il commosso abbraccio mio personale e di tutto il Senato della Repubblica". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'Aula della Camera in occasione delle esequie di Stato con commemorazione solenne del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. "La scelta di questo estremo saluto con rito laico che tutti - a partire dal Sommo Pontefice - abbiamo rispettato, non mi impedisce di pensare che il suo garbato e ironico modo di fare e il suo spirito continueranno a vivere nel ricordo degli italiani ma anche in qualcosa di più grande di tutti noi. Ciao presidente", ha concluso La Russa.(Rin)