© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome della nostra famiglia vi ringrazio per la vostra presenza e vicinanza. Vediamo questo momento in spirito di unità e di condivisione". Lo ha detto Giulio Napolitano, uno dei figli del presidente emerito della Repubblica, Giorgio, nel suo intervento commemorativo in occasione dei funerali di Stato laici dell’ex capo dello Stato, nell’Aula di Montecitorio. (Rin)