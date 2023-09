Napolitano: figlio Giulio, mio padre non sopportava la demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per mio padre la politica era, come per molti di quella eccezionale generazione, una cosa seria, richiedeva analisi, ascolto, discussione, decisione, assunzione di responsabilità. Non sopportava la demagogia, lo spirito di fazione, la riduzione del confronto politico ad urlo ed invettiva. La politica era inscindibile dalla vita privata e familiare, era il nostro orizzonte quotidiano". Lo ha sottolineato Giulio Napolitano, uno dei figli del presidente emerito della Repubblica, Giorgio, nel suo intervento commemorativo in occasione dei funerali di Stato laici dell’ex capo dello Stato, nell’Aula di Montecitorio. (Rin)