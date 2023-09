Lazio: solidarietà a Garante infanzia da città di Dachau in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a Monica Sansoni per l'atto di intimidazione subito nei giorni scorsi arriva anche dall'estero, in particolare da Dachau, in Germania. La città tedesca, gemellata con il comune di Fondi, aveva partecipato con alcune esponenti della sua municipalità nel giugno del 2022 a un incontro durato 4 giorni, nella cittadina laziale, su varie tematiche legate alla violenza di genere e anche nei confronti dei minori, dal punto di vista delle loro manifestazioni più cruente in epoca Covid. Ai workshop tenuti in quella occasione era presente anche la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio. (segue) (Com)