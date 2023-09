Lazio: solidarietà a Garante infanzia da città di Dachau in Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a nome di quella delegazione, Tanja Jörgensen-Leuthner, dopo aver appreso quanto accaduto ai danni di Monica Sansoni, che ha subito dei danni al proprio autoveicolo probabilmente in conseguenza della sua attività istituzionale, ha voluto esprimere la propria solidarietà e quella del gruppo di lavoro di cui ha fatto parte con le seguenti parole: "Condanniamo fermamente questo atto delinquente di intimidazione e confermiamo ancora più fermamente la nostra stima nei tuoi confronti, per tutto il lavoro che fai per la tutela dei più deboli e per la tua correttezza e professionalità", parlando anche, a proposito del lavoro di Sansoni, di un "impegno irrinunciabile per tutti" e sottolineando come in Germania manchi una figura preziosa come quella del Garante. La signora Jörgensen-Leuthner ha voluto ancora ricordare l'importanza del contributo di Monica Sansoni al lavoro fatto insieme alle rappresentanti di Dachau a Fondi lo scorso anno, dando appuntamento per il 2024 nella città tedesca per un analogo confronto. (Com)