Energia: Plenitude porta Feeling the Energy a Bergamo, Capitale della Cultura 2023 (2)

- Plenitude (Eni) ripropone a Bergamo, presso il Parco Suardi, l'installazione Feeling the Energy, già presentata per la prima volta al FuoriSalone 2022 all'Orto Botanico di Brera, nell'ambito della Mostra “Interni Design Re-Generation” del magazine diretto da Gilda Bojardi. Quarta tappa di un tour che ha visto, lo scorso ottobre, portare l’opera anche oltre confine: infatti dopo l’Orto Botanico di Brera, Feeling the Energy è arrivata in Spagna, sempre in collaborazione con Interni, ospitata nella splendida cornice del Real Jardín Botánico de Madrid, prima di tornare in Italia a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone italiana. L’installazione, progettata dallo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati in collaborazione con Italo Rota, celebra l’importanza della collaborazione tra le persone: è grazie alla sinergia tra gli esseri umani e la natura che si assiste infatti alla produzione di un’energia vitale in grado di muovere il nostro pianeta ogni giorno. L’opera offre al pubblico un’esperienza multisensoriale in cui l’energia può essere percepita in diversi modi attraverso i sensi e che, nel percorso dell’installazione, si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al vento. Il visitatore potrà scoprire, ad esempio, come nasce un suono, soffiando sugli elementi della “living orchestra” o giocando con uno xilofono. In entrambi i casi è la vibrazione a trasmettere l'energia necessaria a produrre ciò che ascoltiamo. (segue) (Com)