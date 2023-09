Energia: Plenitude porta Feeling the Energy a Bergamo, Capitale della Cultura 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguendo, il pubblico potrà trovare le girandole che, in presenza del vento, si muovono a velocità diverse in base alla forza impressa. Infine, la luce del sole permette, grazie a dei pannelli fotovoltaici, di trasformare i raggi solari in energia elettrica. Il progetto utilizza 500 metri di rame antibatterico per creare un percorso lungo il quale i visitatori possono sperimentare, attraverso dinamiche di gioco ingaggianti, le principali forme di generazione di energia prodotta da fonte rinnovabile, come quella solare o eolica, ma anche il raffreddamento evaporativo e persino il suono. Interagendo con l’installazione, i visitatori diventeranno protagonisti nella produzione di energia che verrà riutilizzata all’interno del Parco stesso, ad esempio per contribuire all’illuminazione durante le ore serali o all’alimentazione dei vaporizzatori ad acqua che rinfrescano la zona circostante nutrendo, allo stesso tempo, le piante circostanti. Il rame antibatterico è stato fornito per realizzare l’installazione dal produttore internazionale KME, Gruppo fra i maggiori produttori al mondo di materiali in rame e leghe di rame, da sempre orientato all’innovazione e caratterizzato da un forte impegno per la sostenibilità. L’opera rimarrà presso il Parco Suardi fino al 15 ottobre e, sempre con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico, le comunità e i territori sull’energia, le sue molteplici forme e il suo rapporto con l’uomo e l’ambiente, troverà poi la sua collocazione definitiva presso Dynamo Camp, il noto camp nato per offrire gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, e alle loro famiglie. (segue) (Com)