Energia: Plenitude porta Feeling the Energy a Bergamo, Capitale della Cultura 2023 (4)

- Inserendosi in questo contesto, Feeling the energy rimarrà a disposizione dei visitatori. Situato a Limestre, sviluppato e promosso da KME più di 15 anni fa, il sito in cui sorge il Camp include altresì una riserva naturale protetta di oltre 900 ettari che può vantare uno spazio per l’arte contemporanea al proprio interno. Con l’installazione Feeling the Energy, il percorso di collaborazione di Plenitude con il Comune di Bergamo, basato sull’attenzione a tematiche quali sostenibilità ed efficienza energetica, giunge così alla sua terza tappa. Negli scorsi giorni, infatti, dal 16 al 19 settembre, Plenitude ha partecipato alla Settimana Europea della Mobilità, manifestazione inserita nell’ambito del progetto Bergamo/Brescia – Capitali della Cultura 2023, raccontando le soluzioni per la mobilità elettrica della sua controllata Be Charge attraverso esperienze e attività volte a sensibilizzare il pubblico sul tema. Vicinanza al territorio bergamasco che la Società ha dimostrato anche lo scorso 12 aprile inaugurando, in partnership con ANCE Bergamo, la mostra “Visioni di un futuro presente” presso lo storico Palazzo della Libertà. (Com)