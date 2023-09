© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della lunga e straordinaria vita di mio padre non c'è un solo giorno che non sia stato di lavoro". Lo ha detto Giulio Napolitano, uno dei figli del presidente emerito della Repubblica, Giorgio, nel suo intervento commemorativo in occasione dei funerali di Stato laici dell’ex capo dello Stato, nell’Aula di Montecitorio. (Rin)