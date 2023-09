Russia: ministero Esteri, non tollereremo il “flirt” del Canada con il nazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non tollererà il modo in cui i liberali canadesi “flirtano” con il nazismo. E' quanto ha dichiarato il ministero degli Esteri di Mosca in una nota. Ieri il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha detto che il Paese dovrebbe diffidare della "propaganda russa" nel mezzo delle polemiche per l'invito al Parlamento canadese di un veterano ucraino che combatté nella divisione delle SS “Galizia”, un’unità militare di volontari creata dai nazisti in Ucraina occidentale nel 1943 e accusata di crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale. "Non tollereremo il modo in cui i liberali canadesi flirtano con il nazismo e prenderemo le misure necessarie nel contesto delle relazioni russo-canadesi, che stanno vivendo una crisi profonda per responsabilità di Ottawa", si legge nella nota del dicastero russo. Inoltre, il ministero ha aggiunto che la Russia risponderà anche alle nuove sanzioni introdotte dal Canada nei confronti di cittadini russi. (Rum)