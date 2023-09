Imprese: a Milano A Milano Go International, la fiera dei servizi per l'export, dai numeri crescente preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Go International - la fiera dei servizi per l'export in programma a Milano all'Allianz MICO-FieraMilanoCity l'11 e il 12 ottobre – a misurare la "febbre" delle esportazioni italiane: nel convegno di apertura della manifestazione, con i rappresentanti delle istituzioni, si discuterà di "Un nuovo modello per l'internazionalizzazione del Sistema Italia". A Go International imprese e operatori del commercio estero potranno incontrare oltre 110 espositori (da istituzioni pubbliche come ICE, Simest, Agenzia delle Dogane, a player del digital export come Alibaba.com, piattaforma mondiale del B2B; ad aziende della logistica, studi legali, istituti finanziari, società di marketing internazionale, temporary export manager) e partecipare ad oltre 50 workshop tematici. Go International è organizzata da Aice, l'Associazione italiana commercio estero (con sede in Confcommercio Milano) assieme a Trade Events. "A Go International – spiega Riccardo Garosci, presidente di Aice e Vice Presidente milanese e nazionale di Confcommercio – le imprese trovano le migliori soluzioni per l'export. Stimiamo che almeno tremila aziende interessate ad aumentare le proprie vendite all'estero visiteranno la fiera nelle due giornate dell'11 e 12 ottobre". Per quanto concerne l'andamento dell'export per le imprese italiane. viene reso noto, gli ultimi numeri inducono a una crescente preoccupazione. (segue) (Com)