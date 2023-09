Imprese: a Milano A Milano Go International, la fiera dei servizi per l'export, dai numeri crescente preoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi del 2023, rileva Istat, l'export registra una crescita tendenziale del 2,3 per cento. Ma a luglio le esportazioni hanno subito una brusca frenata diminuendo su base annua del 7,7 per cento in termini monetari, e dell'11,6 per cento in volume. La contrazione dell'export riguarda sia l'area UE (- 8,7 per cento), sia quella extra UE (-6,7 per cento per cento). Su base annua preoccupano fortemente in particolare la riduzione delle vendite verso la Germania (-5,8 per cento), principale mercato italiano, e il calo a due cifre delle esportazioni in Cina (-14,5 per cento) e negli Usa (-14 per cento). Crescono le esportazioni italiane solo versi i Paesi Opec (+20,1 per cento) e la Turchia (+11,3 per cento). Positiva la vendita dei macchinari (+5,8 per cento) e degli autoveicoli (+ 31,1 per cento) da parte del sistema commerciale. La percentuale dell'export italiano sul totale mondiale è scesa dal 2,79 per cento del 2021 al 2,65 per cento del 2022. Se questo calo venisse ulteriormente confermato nei prossimi anni, si certificherebbe una sostanziale perdita di competitività del Sistema Italia. E ancora: il numero stazionario delle imprese esportatrici e i fatturati esteri ridotti. Senza considerare il periodo particolare dell'emergenza Covid, il numero di imprese italiane che esportano è stabile fra le 130-140 mila. Di esse, oltre 100 mila imprese, ha un fatturato estero inferiore ai 750mila euro. Circa il 50 per cento delle imprese esportatrici del nostro Paese è costituito da attività manifatturiere; il 37,5 per cento da imprese commerciali; il 12,5 per cento da imprese che operano in altri settori. (segue) (Com)