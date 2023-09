Imprese: a Milano A Milano Go International, la fiera dei servizi per l'export, dai numeri crescente preoccupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo – evidenzia Garosci - a ulteriore conferma che l'export (625 miliardi di euro nel 2022, con previsione SACE di 670 miliardi di Euro nel 2023) è un tema ormai trasversale che coinvolge il sistema Paese nella sua interezza e non più solo il settore della manifattura". "Da una parte – prosegue Garosci – sono urgenti politiche di sostegno e formazione per favorire l'accesso delle pmi nei mercati internazionali, ma al contempo istituzioni e associazioni imprenditoriali devono lavorare intensamente con l'obiettivo di creare le condizioni affinché i fatturati esteri crescano in modo significativo. Sono due le parole chiave per rimanere competitivi: diversificazione e regionalizzazione dei mercati. In questi ultimi anni di difficoltà con la pandemia prima e il conflitto Russia-Ucraina poi, il Made in Italy ha trovato nei mercati tradizionali un rifugio. Il proseguimento dell'incertezza internazionale impone di accelerare la diversificazione dei mercati di sbocco per mantenere il livello competitivo delle nostre eccellenze". (Com)